ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı!
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından beklenen oldu ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında.
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