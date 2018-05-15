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'den 'a yeni yaptırım kararı!

'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından beklenen oldu ve 'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında.

ABDden İrana yeni yaptırım kararı!

'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması ve tüm Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmesinin ardından, ABD 'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 19:25
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