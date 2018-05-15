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  1. Almanların 'Erdoğan' yalanı ortaya çıktı

Erdoğan'dan Netanhayu'nun skandal açıklamalarına tokat gibi cevap

İsrail'in yaptığı katliamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı , "Netanyahu'nun elinde lilerin kanı var, suçlarını örtemezler" dedi.

Erdoğandan Netanyahuya tokat gibi cevap

Netanyahu, 'de yapılan katliamlara karşı mazlumların arkasında durarak sesini yükselten Edoğan'a karşı küstah bir açıklamayla "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçileri arasındadır ve terör ve katliamı iyi anladığına şüphe yok. Kendisinin bize ahlak vaazı vermemesini öneririm" demişti.




Netanyahu'nun yaptığı katliamları örtmeye çalışan cinsten bu açıklamalarına Erdoğan'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Netanyahu, kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve 'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku." dedi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 18:31
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