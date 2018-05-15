Erdoğan'dan Netanhayu'nun skandal açıklamalarına tokat gibi cevap

Netanyahu, Filistin'de yapılan katliamlara karşı mazlumların arkasında durarak sesini yükselten Edoğan'a karşı küstah bir açıklamayla "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçileri arasındadır ve terör ve katliamı iyi anladığına şüphe yok. Kendisinin bize ahlak vaazı vermemesini öneririm" demişti.
Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mayıs 2018
He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.
Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.
Netanyahu'nun yaptığı katliamları örtmeye çalışan cinsten bu açıklamalarına Erdoğan'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku." dedi.
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