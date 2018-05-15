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Erdoğan, ile görüştü

Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüştü

, Kraliçe II. Elizabeth'le 'nda bir görüştü.Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanacak.

ERDOĞAN'IN LONDRA ZİYARETİ
Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Galler Prensi Charles ile bir araya gelmişti.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 14:53
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