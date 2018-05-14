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Geçiş ihlali cezalarında indirim teklifi komisyondan geçti...

O cezalardaki indirim teklifi komisyondan geçti...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifini kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...

  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 18:29
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