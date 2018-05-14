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Son dakika: 'de ve genel grev ilan edildi

'nin 'te büyükelçilik açmasını etmek için abluka altındaki sınırında düzenlenen gösterilerde askerleri tarafından şehit edilenler için 'de "" ilan edildi.

Filistinde ulusal yas ve genel grev ilan edildi

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'in Şeridi'nde işlediği katliamda şehit düşenler için yarının günü olacağını ve genel greve gidileceğini belirtti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, Büyükelçiliğinin 'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etmiş, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaralamıştı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 18:27
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