Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün ABD, Kudüs'te büyükelçilik açılışı için İsrail'le beraber Kudüs'te kutlama yapıyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi halklarını, bağımsızlıklarını, işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak ve feryatlarını dünyaya duyurmak için genç, silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askerleri gözünü kırpmadan 43'e varan masum savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2000'e yakın yaralı var.

Bu alçakça bir katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

"BU AÇIK BİR TAHRİKTİR VE GASPTIR!"

Daha önce Türkiye olarak İİT Dönem Başkanı olarak, Cumhurbaşkanımız'ın girişimleriyle, İstanbul zirvesinde alınan karar, hemen arkasından BM'nin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı ABD'nin Kudüs kararını kınaması, uluslararası hukuk, adeta yok sayılmış ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konulmuştur.

Bu açık bir tahriktir, açıkça Filistin'i yok sayıp haklarını hukuklarını gasp etmektir.

"ABD, BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMUŞTUR"

ABD maalesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz.

"ÖLEN BİR TANE İSRAİLLİ VAR MI?"

Mübarek Ramazan'a günler kala, burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini, Türkiye ve İslam alemi olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Bir büyükelçilik açılıyor. Bir yerde eğlence, diğer yerde hayatını kaybeden gençler. Bir tane ölen İsrailli var mı? Yok.

Çünkü bu gençler, Filistin halkı sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ellerinde silah, bomba, uçak yok.

Bunu, bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da, devlet olmakla da alakası yoktur. Dünya ve bölge barışını koruyacağını, ara buluculuk yapacağını söyleyen ABD'nin de bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez.

"BU GİRİŞİM BİR TAHRİKTİR VE BÖLGEDEKİ SORUNLARI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEKTİR"

Bu yapılan girişim, bu tahrik, bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak, bölgede istikrar ve barış belki de çok daha zorlaşacaktır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu bakımdan Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız. ABD kendi iç yangınlarını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayretindedir.

"İSLAM DÜNYASI TEK YÜREK OLMAK ZORUNDADIR"

İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.

Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Türk milletinin, dayanışmasının, kardeşliğinin ve Türk devletinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.