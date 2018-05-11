Karayolları nda geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Trafik cezası sorgulama işlemi EGM sayfası üzerinden oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. İşte, trafik cezası sorgulamanın detayları.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet'e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ''Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama'' bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümünde bulunan ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme bağlantısından trafik cezası sorgulanabilir. Kredi kartı ile de ödeme gerçekleştirilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

SÜRÜCÜ BELGESİNE YAZILAN CEZA SORGULAMA

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.