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Erdoğan 'da coşkuyla karşılandı

, 'nin başkenti 'da konaklayacağı otele gelişinde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londrada coşkuyla karşılandı

Erdoğan, 'daki temasları kapsamında katıldığı Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun ardından eşi Emine Erdoğan ile konaklayacağı Four Seasons Otel'e geldi.

Bu sırada, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterinde bulunmaları ve "Başkan buraya" tezahüratları üzerine eşi Emine Erdoğan ile vatandaşların yanına giden Erdoğan, herkesi selamladı. Selamlama sırasında vatandaşlar, " seninle gurur duyuyor", "Şehitler olmaz vatan bölünmez" ve İşte ordu, işte komutan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bazı vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 21:32
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