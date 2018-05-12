Başbakan Binali Yıldırım, "Buğday alım fiyatı geçen sene ton başına 940 liraydı, bu sene 1050 liraya çıkardık" açıklaması yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran'da, 13'üncü seçim zaferimizle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

Başbakan Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 76 eserin toplu açılış törenindeki konuşmasına, "İnsanı mert, ikimi sert, bereketli topraklarında hayaller kurduğum Erzincan. Derdi derdim, sevinci sevincim Erzincan. Nice mezalimi, seferberliği afeti yaşayıp da dimdik ayakta kamış yiğitler diyarı Erzincan" sözleriyle başladı.

Erzincan'ın bir evladı, bu topraklarda yetişmiş bir siyasetçi olarak hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Yıldırım, Erzincanlıların nerede yaşarlarsa yaşasınlar her daim gönüllerinin memleket sevdası ile dolu olduğunu aktardı.

Başbakan Yıldırım, baba ocağı Erzincan'a müjdelerle geldiğini, hasret gidereceklerini, kalbine ilk aşk ateşinin Erzincan'da düştüğünü vurgulayarak, "Dağlarında mor sümbüllü bağım var, bağlarında üzüm dolu yaprağım var. Dumanlı Yaylası'nda otağım var." diye konuştu.

Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Yıldırım, "Anaların ellerinden öpüyorum. Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır." dedi.

"ŞEHRİMİZ MARKA OLACAK"

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor'a başarılar dileyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Son dönemeçteler. İnşallah başarılı olurlar. Şehrimiz marka olacak. Yakında Erzincan'a yakışır bir stadyumun da temelini atacağız. Erzincan, şehrine sahip çıktığın gibi takımına da sahip çıkacaksın değil mi? Bu statları boşuna yapmıyoruz. Gençlerimiz, başarıdan başarıya koşsun diye yapıyoruz. Kayı köyünden çıkan ve memleket aşkıyla yollara düşen bu evladına sahip çıktığınız için sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum."

Başbakan Yıldırım, Erzincan ile kalpten kalbe uzanan yollarının olduğunu, Erzincan'ı ihmal etmedikleri gibi Türkiye'yi de ihmal etmediklerini, yeni yatırımların açılışını yaparak Erzincan'ın değerine değer katacaklarını anlatan Yıldırım, "Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk. Toptan açılış yapıyoruz." dedi.

"ERZİNCAN 15 TEMMUZ'DA DESTAN YAZDI"

Erzincanlıların, "vatanı sevmenin ustası" olduğunu, şehrin bunu İstiklal Savaşı'nda gösterdiğini kaydeden Yıldırım, Erzincan'ın ikinci istiklal mücadelesi 15 Temmuz'da bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını anımsattı.

Geçen yıl 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum yapıldığını aktaran Yıldırım, Erzincan'ın, referanduma Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde, yüzde 61 oranla "evet" diyerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yol verdiğini belirtti.

Yıldırım, Erzincan'ın, milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

16 Nisan'ın aslında kararın verildiği tarih olduğunu bildiren Yıldırım, "Ne karar verdi millet? Dedi ki 'Artık darbelerden bıktık. Bu vesayetten, kumpaslardan bıktık, artık iktidarı, hükümeti, Meclisi kendim belirleyeceğim. Öyle milletvekillerini seçip göndermek yok hem milletvekillerini seçeceğim hem de Türkiye'yi kim yönetecek ona da ben karar vereceğim.' dediniz, işe el koydunuz. 16 Nisan'da bunun yolunu açtınız." diye konuştu.

Yıldırım, 24 Haziran'ın, açılan bu yolun uygulamaya geçeceği tarih olduğuna işaret ederek, "16 Nisan'da oluşan irade, 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve 24 Haziran'da da milletimiz, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır. Milletin kararı başımız gözümüz üzerindedir." değerlendirmesini yaptı.

"16 YILLIK İKTİDARIN ADIDIR AK PARTİ"

"24 Haziran'da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? İstikrar ve kalkınma için birlikte yürümeye var mısınız? Millete rağmen çatı kurmaya çalışanlara gereken cevabı verecek miyiz? Güçlü yönetim, güçlü Meclis için hazır mıyız?" sorularını yönelten Yıldırım'a, salondaki vatandaşlar "evet" karşılığını verdi.

AK Parti'nin, "16 yıllık iktidarın adı" olduğunu, AK Parti deyince akla köprüler, bölünmüş yollar, tüneller, havalimanları, hastaneler, hızlı tren ve barajların geldiğini, Türkiye'nin partisi AK Parti'nin, istikrar ve güvenin teminatı olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Yatırımlar bakımından ülkemizin cazibesini daha da artıracak adımları atıyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Birkaç gün önce kanun çıktı, bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor, bir barış, bir uzlaşma, vatandaşla el sıkışma dönemi başlıyor. Olur ya borcunuz vardı ödemediniz. O, takibe girdi, faizleri var. Bunların hepsini uzlaşacak ve el sıkışacak yasal düzenlemeyi yaptık. Ayrıca piyasayı hareketlendirmek, vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konutta kampanya başlattık. Hem faiz oranları düşürülüyor hem de vadeler uzuyor. Tapu harçlarını da aşağı çektik. Çünkü biz önce milletim, önce ülkem diyoruz."

"BİZ İTTİFAKI MİLLETLE YAPIYORUZ"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakına da değinen Yıldırım, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Benzemezler ittifakı, Cumhur İttifakı'na karşı kuruldu ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir; milletin bekasıdır, milletin geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz. Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran'da, 13'üncü seçim zaferimizle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecek, Erzincan bir kez daha asil duruşunu sergileyecek."

Bugün Erzincan'da yoğun programı olduğunu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye alacağı hizmetlere ilişkin programa katılacağını, yarın da Dumanlı Gençlik Şenlikleri'ne katılacağını bildiren Başbakan Yıldırım, "Semiha Hanım da gözümün içine bakıyor, 'Fazla uzadı, artık toparla.' diyor. Biliyorsunuz başbakan da olsanız size bir bakan var. Onun için bugün birlikte doya doya bir Erzincan günü yaşayacağız." dedi.

"LAFLA KARIN DOYMUYOR"

Erzincan deyince akla cirit ve atçılık geldiğini ve Erzincan'a bir hipodrom yapacaklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Erzincan'ın hızlı treni de Sivas'tan çıktı, İmranlı'ya kadar geldi. Adım adım geliyor. Birkaç yıl içerisinde inşallah hızlı trenimizi de açmış olacağız. Erzincan'a bugüne kadar 10 milyarlık yatırım yaptık. Bölgesel ve uluslararası sıkıntılara rağmen Türkiye büyüdü, büyümeye devam ediyor. Türkiye ile birlikte Erzincan'da gelişiyor, büyüyor. Göreve geldiğimizde Erzincan'da sadece 14 kilometre bölünmüş yol vardı. O ne demek biliyor musunuz, şehiriçi, onun dışında bölünmüş yol yoktu. Ne Erzurum'a ne Sivas'a ne Gümüşhane'ye... Şimdi 350 kilometre bölünmüş yolu var. Erzincan Erzurum yolunun, Sansa deresinin dili olsa da anlatsa, oradaki çileyi, acıları anlatsa. Ama şimdi buradan çıkıyorsunuz, 1 buçuk saat bilemedin 2 saatte Erzincandasınız. Ben çocukluğumda babamla birlikte, Erzincan'dan Erzurum'a 7 saatte gelemezdik. İşte medeniyet bu, hizmet bu. Lafla karın doymuyor."

"VAATLERDE ÖLÇÜ KAÇMIŞ DURUMDA"

Muhalefetin "Herkese ev, herkese iş" vaadinde bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Siz bunları değil de olabilecekleri söyleyin. Vatandaş olabileceği istiyor. Fark ne, AK Parti söylediğini yapıyor, onun için de millet sorumluluk, görev veriyor. Bazıları da söylüyor ama söylediğiyle kalıyor. Çünkü inandırıcı olmuyor. Millete karşı açık ve dürüst olacağız. Her şeyi vaat edebilirsiniz ama vaat ettiklerinizi yerine getiremezsiniz o zaman millet kendini aldatılmış hisseder. Vaatlerde ölçü kaçmış durumda." diye konuştu.

Rahmetli babanesinin "Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah'ın." sözüne atıfta bulunan Yıldırım, "Bunların ki de öyle, üflüyorlar. Üflemeye bir ay daha devam edecekler. Millet üfürüğe değil de sonuca bakar. Memleketi nereden aldın, nereye götürdün, nereye götüreceksin, bunu anlatacaksın. Biz vaat verirken, geleceği anlatırken arkamızda dolu dolu geçmişimiz var. Çok şükür alnımız ak." değerlendirmesinde bulundu.

"ERZURUM VE ERZİNCAN ŞEKER FABRİKALARINI BİRLEŞTİRDİK"

Turna Çayırı Barajı'nın bu sene tamamlanacağının müjdesini veren Yıldırım, Ballı Barajı'nı yapıldığında gövde yüksekliğini 91 metreye çıkaracaklarını, böylece pahalı sulamanın sona ereceğini, normal sulamaya geçileceğini açıkladı.

Erzincan Şeker Fabrikası üzerine kafaları karıştıranlar olduğuna işaret eden Yıldırım, "Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikasını birleştirdik. İkisi beraber çok daha fazla kapasiteyle çalışacak. Kardeşlerimize, çok daha iş aş kapısı olacak. Orada 6 ay çalışan kardeşlerimizin de 10 ay çalışması için karar verdik, onu da onayladım. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yapılan eserlerin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti. Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Ali Akın'ın yaptırdığı bir okulun açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

TÖRENDEN NOTLAR

Açılış töreninin düzenlendiği spor salonunda üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı "Hoş geldin Kayı Beyi", "Verdiğin emeklere minnettarız" pankartları yer aldı.

Törende, 682 milyon 941 bin 155 liraya mal olan 76 eserin toplu açılışı yapıldı.

Törende, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın riyasetinde Ukrayna'dan getirilerek, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü aileler de törene katıldı.