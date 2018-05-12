Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde eğitim öğretim döneminde her konuda yardımcı olunan misafir öğrencilerimizle ülkelerine döndükten sonra da irtibat devam ediliyor. Biz ülkemize gelen öğrencilerimize gönül dünyamızı da açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Ülkelerine dönen öğrencilerimizle beraber yol yürümek istiyoruz. Türkiye tarihi boyunca hiçbir bireye tahakküm etme amacıyla hareket etmemiştir. Kendimize sadece kader arkadaşları yol arkadaşları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK İSTİYORUZ"

Dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına girmek istiyoruz. Türkiye bursları günbegün marka haline geliyor.. Emeğimizin meyvelerini toplamaya başladık. 5 bin kontenjan için 120 bin başvuru alıyoruz. Biz başvuru yollarını kolaylaştırdık. Elbette bu süreçte alanının uzmanlarından oluşan insan kaynağından ve teknoloji imkanlarından faydalandık. Çok ciddi tecrübe kazandık. Öğrencilerimizin başarı oranlarında da ciddi sıçramalar yaşadık. Biliyorsunuz Türkiye, FETÖ'nün darbe girişimi dahil pek çok saldırısına maruz kaldı. FETÖ yurtdışından gelen öğrencileri istismar ediyordu. Bu terör örgütünün istismarını yok etmek için tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Maarif VAkfımız Arnavutluk'ta okulların teslim alma sürecine devam ediyor. Vakfımız özellikle Afrika'da ve Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerle önemli mesafe kaydetti. Sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olması çok önemli.



*Yabancı öğrenciler Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE GÜÇLENECEĞİZ"

Fransa sadece Cezayir'de 5 milyon insanı katletti. Libya'da aynı şeyi yaptılar. Ruanda'da yüz binleri katlettiler. Ama Türkiye'ye karşı ne yaptıkların görüyorsunuz. Biz size ne yaptık? Güçlenmemizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz. Dürüst ve samimi olduğunuz sürece bizde size karşı dürüstsüz. Ama samimi olmazsanız gereğini yaparız. Sömürdükleri ülkelerin sadece maddi zenginliklerini değil tarihini ve kültürünü de kendine göre dizayn edenlere karşı en büyük gücümüz buradaki birlikteliğimizdir. Kur'an'a sarılın, ayrılığa düşmeyin. Birbirimizi severken sadece yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Frensa Romanları ülkesinden dışladı. Ama ben Romanların içinden çıktım geldim. Romanlarla birlikte aynı ilkokulda okudum. Ve Roman mahallesinden bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı çıktı. İşte bizim inancımızın güzelliği burada. Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda sadece gelin beraber kazanalım diyoruz.

"BM'Yİ REFORME ETMEMİZ ŞART"

BM'yi reforme etmemiz şart.. Daimi üyeler bunu kabul etmiyor. Niye? Yakaladıkları fırsatı bırakmazlar. Biz BM genel kurulunda bu düşüncemizi dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. BMGK'da senin de daimi üye olma hakkın yok mu? 20 üyenin tamamı daimi üye olsun. Ve dönerli olarak 10 tanesi diyelim ki bir sonraki 10 olarak kalsın, ama bu değişim devam etsin. Değişim devam ederken de buradaki 20 üyenin tamamı da BM'nin daimi üyesi olsun. Türkiye bunu neden yaşamasın, Japonya, Almanya, Hindistan, Pakistan neden bunu yaşamasın. Ama istemezler! Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke orada yok. Biz adalet istiyoruz. BM bunun için kuruldu ama şu anda böyle bir yaklaşım yok. İnşallah belki hemen değil ama bir gün dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz. Bize düşen o güne kadar mücadeleyi sürdürmektir.

"İKAMET BELGELERİNİ KENDİ ÜNİVERSİTELERİNDEN ALABİLECEKLER"

Sizlerin sıkıntılarını çok yakından takip ediyorum. Bugün burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum: Misafir öğrencilerimiz belli dönemlerde ikamet belgelerini yenilemek zorundalar. Bu belge için kurum önlerinde yığılmalar yaşanıyordu. Şimdi misafir öğrencilerimiz ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler. Ayrıca 3 ay beklemeden GSS'ye dahil olabilecekler. Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de faizleri silindi. Eskiden misafir öğrecilere çalışma izni verilmiyordu. İnşallah yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya kardeşiz dedik ya... Öyle ise gereğini yapacağız. Sizlerden ricam tarihinize kültürünüze sahip çıkmanızdır. Aynı tavsiyeyi kendi evlatlarımıza da yapıyoruz. Türkiye'ye gelen öğrencilerimiz arasında yolunu kaybedenlerde çıkabiliyor. Bu gençler geleceklerini karartarak ülkemizden ayrılmak zorunda kalıyor. Misafir öğrencilerimizden tek birinin dahi böyle bir duruma düşmesine gönlümüz müsaade etmez.