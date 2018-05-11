MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.



MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan bugün hayatını kaybeden yazar Niyazi Özdemir'e ilişkin paylaşımlarda bulundu. Çanakkale'den Yemen'e; Kanije'den Plevne'ye, yazılmamış destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan; duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir'in vefatından üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Eserleriyle, mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

"Tarih ilhamımız, ecdat kaynağımız, Türklük varlığımız, Türk milleti yegâne gücümüz, dahası vazgeçilmezimizdir" diyen Bahçeli, hayalini kurdukları, haysiyetle savundukları ne varsa hedefi olduğunu ve bu hedefe mutlaka ulaşılacaklarını söyledi. "Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakârlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye'yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir" ifadelerini kullanan MHP lideri Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.