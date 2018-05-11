MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.
MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan bugün hayatını kaybeden yazar Niyazi Özdemir'e ilişkin paylaşımlarda bulundu. Çanakkale'den Yemen'e; Kanije'den Plevne'ye, yazılmamış destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan; duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir'in vefatından üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Eserleriyle, mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ GELECEĞİN ROTASINI ÇİZEN CUMHUR İTTİFAKI'DIR"
"Tarih ilhamımız, ecdat kaynağımız, Türklük varlığımız, Türk milleti yegâne gücümüz, dahası vazgeçilmezimizdir" diyen Bahçeli, hayalini kurdukları, haysiyetle savundukları ne varsa hedefi olduğunu ve bu hedefe mutlaka ulaşılacaklarını söyledi. "Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakârlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye'yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir" ifadelerini kullanan MHP lideri Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.
- ASUS Zenfone 5'in özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?
- İstanbul'un makas kabusu! Her yerdeler
- THY rekora doymuyor!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek
- ABD ve Fransa'dan PKK'ya talimat Türkiye'ye saldırın!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.