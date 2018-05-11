Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CEZANESİ KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Alınan bilgiye göre, Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı. "Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.





MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.