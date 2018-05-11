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İlk sahura ne zaman kalkacağız? İftar ve sahur vakitleri! ’da iftar ne zaman saat kaçta?

11 ayın sultanı olan içinde bulunmaktan büyük gurur ve onur duyduğumuz Ramazan ayında ilk sahur ve ilk iftar vakitleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ilk iftar ve sahur vakitleri burada! İstanbul’da oruç kaçta açılacak? Yaşanan sıcaklık da göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların "İstanbul’da oruç saat kaçta açılacak?" araştırmaları da artıyor.

İstanbul ilk iftar ve sahur vakitleri! İstanbul’da iftar ne zaman saat kaçta?
15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.


Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.



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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 17:15
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