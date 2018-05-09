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Sosyal cevap

Sosyal cevap
Almanya Dortmund'da yaşayan Bilgili Üretmen (42), 'da sosyal deneye imza attı. Üzerinde "DIKTATOR" yazan ve 'ın fotoğrafının olduğu tişörtle Taksim'de gezdi. Ne bir saldırıya uğradı ne de yanından geçtiği polislerce gözaltına alındı. Sadece bazı insanlar "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" dedi. Çektiği video ise sosyal medyada çok tıklandı. Üretmen şöyle dedi: " öncesi Cumhurbaşkanımız'a karşı yine kampanya başlattılar. Erdoğan için 'Diktatör' diyorlar. Amacım onların ikiyüzlü demokrasisini onlara göstermekti. 'da bunu yapsam tutuklanırdım. Geçtiğimiz aylarda biri, 'e diktatör dediği için 3 bin euro para cezası almıştı."

Üretmen ", Almanya'dan daha demokrat bir ülke. Taksim'de polisin yanından geçtim. Kimse bir şey demedi. Almanya'da yaptığım eylemler engellendi" dedi.


Aslışah SARITAŞ
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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