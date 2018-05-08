Tavuk bile kesemem

Filmleri aratmayacak olay 8 ay önce Adana'da meydana geldi. İşadamı Kazım Fidancı (69) otomobilinde ölü bulundu. Katili, eski çalışanı Nizami Keser'in eşcinsel sevgilisi Halil İlhan çıktı. Genç adamın, kadın kılığına girip, Fidancı'yı kandırdığı, daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. İlhan, kendisinin çok korkak biri olduğunu, sevgilisinin, Fidancı'yı öldürmesi için kendine cesaret hapı verdiğini, adamı öldürdükten sonra hap almasına rağmen bayıldığını, tavuk bile kesemeyeceğini söyledi. Keser ise Fidancı yüzünden iflas ettiğini, İlhan'in kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, herhangi bir plan yapmadığını, kimseye hap vermediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadın kılığına giren katil zanlısı kameralardan kaçamadı.
Ziya RAMOĞLU
Kadın kılığına giren katil zanlısı kameralardan kaçamadı.
Ziya RAMOĞLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.