;
Yol Durumu
  1. Pahalı Pablo
  2. Kazara intihar!

Tavuk bile kesemem

’da kadın kılığına girip eşcinsel sevgilisinin eski patronunu öldüren genç adamın ifadesi ortaya çıktı: Tavuk bile kesemem. Cesaret hapı aldım. ten sonra bayıldım

Tavuk bile kesemem
Filmleri aratmayacak olay 8 ay önce 'da meydana geldi. İşadamı (69) otomobilinde ölü bulundu. Katili, eski çalışanı 'in eşcinsel sevgilisi çıktı. Genç adamın, kadın kılığına girip, Fidancı'yı kandırdığı, daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. İlhan, kendisinin çok korkak biri olduğunu, sevgilisinin, Fidancı'yı öldürmesi için kendine cesaret hapı verdiğini, adamı öldürdükten sonra hap almasına rağmen bayıldığını, tavuk bile kesemeyeceğini söyledi. Keser ise Fidancı yüzünden iflas ettiğini, İlhan'in kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, herhangi bir plan yapmadığını, kimseye hap vermediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kadın kılığına giren katil zanlısı kameralardan kaçamadı.

Ziya RAMOĞLU
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar