Olası bir saldırı anı için denizden helikopterle yapılan tatbikat görkemli bir gösteriyle sona erdi. Burada T-129 Atak, Chinhook, Cougar, UH helikopterleri yer aldı. Komşu Yunanistan karşı yakadan bu muhteşem gösteriyi izleme şansına sahip oldu.





TAARUZ HELİKOPTERİ T-129 ATAK

Tatbikatta yer alan T-129 ATAK helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla üretildi. Yerli helikopterimiz tatbikatın göz bebeği oldu.

HELİKOPTERLER ARKA ARKAYA UÇTU

Gösteri sırasında 30'dan fazla helikopterin arka arkaya uçtuğu görüldü. Bunun yanında tatbikata gemiler de destek verdi.