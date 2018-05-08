;
Yol Durumu
  1. İP'in 'Çoraklık' yalanı elinde patladı!

'in Seferihisar ilçesinde yapılan 2018 ı nefes kesen görüntülere sahne oldu

'in Seferihisar ilçesinde yapılan 2018 ı nefes kesen görüntülere sahne oldu. Tatbikatta Türkiye savunmasının yeni zırhlı araçlarının yanı sıra helikopterler de tanıtıldı.

Yunanı korkutan görüntü! Art arda geçtiler

Olası bir saldırı anı için denizden helikopterle yapılan görkemli bir gösteriyle sona erdi. Burada T-129 Atak, Chinhook, Cougar, UH helikopterleri yer aldı. Komşu karşı yakadan bu muhteşem gösteriyi izleme şansına sahip oldu.

TAARUZ HELİKOPTERİ T-129 ATAK
Tatbikatta yer alan T-129 ATAK helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla üretildi. Yerli helikopterimiz tatbikatın göz bebeği oldu.

HELİKOPTERLER ARKA ARKAYA UÇTU
Gösteri sırasında 30'dan fazla helikopterin arka arkaya uçtuğu görüldü. Bunun yanında tatbikata gemiler de destek verdi.

Etiketler: , , ,
  • 08 Mayıs 2018, Salı 17:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar