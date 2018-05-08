Bakan Arslan, İstanbul'da yapımı devam eden Gebze-Halkalı demiryolu hattına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gebze-Halkalı demiryolu hattı için tarih verildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul ulaşımına ciddi anlamda etki etmesi beklenen Gebze-Halkalı demiryolu hattı için tarih verdi. Bakan Arslan projenin inşaatının Ağustos ayında biteceğini ardından 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerinin tamamlanıp hattın hizmete alınacağını açıkladı. Hattın entegrelerle birlikte günlük 1,5 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor.
Etiketler: Bakan Arslan , YHT , Gebze-Halkalı , banliyö treni , İstanbul
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