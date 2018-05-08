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demiryolu hattı için tarih verildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaşımına ciddi anlamda etki etmesi beklenen demiryolu hattı için tarih verdi. projenin inşaatının Ağustos ayında biteceğini ardından 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerinin tamamlanıp hattın hizmete alınacağını açıkladı. Hattın entegrelerle birlikte günlük 1,5 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 15:43
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