Daha önce dolandırılan kadın, inanmış gibi yaparak şüphelileri yakalattı. Olay Adana'da yaşandı. Hicran Kırkbey (55), 28 Mart'ta 35 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Telefonunun yanına, "Dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma" yazdığı bir not koydu. İlk olaydan 42 gün sonra, bir kez daha kadını arayan dolandırıcı, gizli bir operasyon yürüttüklerini söyledi. Kadın inanmış gibi yaptı, çocuklarını aradı. Altınları almak için kapıya giden dolandırıcılar Hakan Koçbay ve İbrahim Kalemli, aile bireyleri tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Şüpheliler tutuklandı. Kırkbey, "Öyle şeyler söylediler ki, inanmamak elde değildi. Kefen paramı bile istediler" dedi.
Ziya RAMOĞLU
Ziya RAMOĞLU
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