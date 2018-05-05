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Meteorolojiden 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

ve başta olmak üzere 17 şehirde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, ve başta olmak üzere 17 şehirde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 23:48
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