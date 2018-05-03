İsmi CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İlhan Kesici, partinin Muharrem İnce'yi aday göstereceğini söyledi; "Adaylığı kesin gibi, tebrik ettim" dedi. İnce de bunun sorulması üzerine, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin" yanıtı verdi.