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Yalova Milletvekili 'nin adaylık pankartları sızdı!

'li , Yalova Milletvekili 'nin aday olacağını söylemişti. Bunun ardından İnce'nin seçim pankartları sosyla medyada sızdırıldı. Pankartları gören kullanıcıları, "Aday olmaya korkan Bay Kemal partideki rakibini yem etti!" yorumunu yaptı.

Muharrem İncenin adaylık pankartları sızdı!
24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde ile 'nin adayı Cumhurbaşkanı olurken, 'nin adayının kim olacağı ise son haftaların en çok konuşulan konusu oldu.

ADAY MUHARREM İNCE
Son 2 günde yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının olduğunu doğrular nitelikte. Bugün CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında adı adaylık için geçen "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." diye konuştu.

İNCE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
​Grup toplantısında ön sıralara oturan İnce de yanına gelen isimlerin tebriklerini kabul etti. Muhabirlerin sorularına karşılık ise "Zamanı gelince her şey güzel olacak." diye yanıtladı.

PANKARTLAR SIZDIRILDI
​Öte yandan İnce'nin ekibi de yarın adaylığının açıklanmasından önce pankartları hazırlıyorlar. Pankartların basıldığı matbaadan çekilen fotoğraflar da da paylaşıldı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 17:31
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