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  1. Baykal adaylık başvurusunu yaptı

İşte ’de aday olmayacak isimler

'den aday adaylığı başvurusu yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. Aday adayı olamayan isimlerin büyük çoğunluğu 3 dönem kuralına takıldığı için başvuruda bulunamadı.

İşte AK Parti’de aday olmayacak isimler

'den 'daki öncesinde milletvekilliği için başvurmayan isimler belli oldu.

İşte o isimler:

Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider, İsmail Kahraman

Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 16:36
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