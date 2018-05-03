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'ın adaylığı dilekçesi tarafından imzalandı

Başbakan ve Grup Başkanvekili , için gösterdikleri dilekçeyi imzaladı.

Ve Binali Yıldırım imzaladı! Artık resmen...

ve milletvekili leri için aday gösterme süreci devam ederken, ve MHP'nin ortak olarak adayı ise Cumhurbaşkanı .

BİNALİ YILDIRIM DİLEKÇEYİ İMZALADI
Başbakan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti olduğuna ilişkin dilekçeyi 'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 18:18
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