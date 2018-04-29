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isyanda

Yılda 5 milyon in geldiği , Skripal vakası sonrası büyük kayıp yaşadı. Turist sayısının yüzde 30’u geçmesi üzerine Salisbury halkı isyan etti: Artık şu işi sonlandırın...

Salisbury isyanda
Eski Rus ajanı 'ın, 'nin kentinde kızı Yuliya ile birlikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti. İlk başta küçük bir zehirlenme gibi görünen olay 'nın İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve ABD ile diplomatik kriz yaşamasına hatta üzerinden 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline kadar büyük bir etkiye ulaştı. İngiltere ısrarlı bir şekilde İngiltere için ajanlık yapan Sergey'in Rusya tarafından zehirlendiğini iddia ederken Rusya ise bunun İngiltere tarafından tezgahlandığını söyledi. İngiltere saldırının gerçekleştiği 4 'tan beri Salisbury kentini abluka altına alırken, MI6 ajanları, polis teşkilatı ve özel kuvvet askerlerinden oluşan 2 bin kişilik bir ekip sürekli olarak şehirde faaliyet gösterdi.



Son olarak ajanın evi, zehirlendiği gün gittiği pub, restoran, alışveriş merkezi, park, zehirlenmeden etkilenen polisin evi yeniden kimyasal korumalı ekipler tarafından kazılırken Salisbury halkı da isyan etti. Dünyada benzeri bulunmayan Stonhenge gibi turistik bir merkeze sahip şehre yılda 5 milyondan fazla turist geldiği öğrenilirken iki ay içinde bu rakamın yüzde 30'dan fazla azaldığı açıklandı. Salisbury belediyesi bu rakamları doğrularken gelirleri düşen Salisbury halkı da artık çalışmaların sonlandırılması için yetkililere baskı yapmaya başladı.



Ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury'da bir parkta komaya girdi. İngilizler, olayı Rusya'nın yaptığını iddia etti.
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