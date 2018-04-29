Salisbury isyanda

Eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın, İngiltere'nin Salisbury kentinde kızı Yuliya ile birlikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti. İlk başta küçük bir zehirlenme gibi görünen olay Rusya'nın İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve ABD ile diplomatik kriz yaşamasına hatta Suriye üzerinden 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline kadar büyük bir etkiye ulaştı. İngiltere ısrarlı bir şekilde İngiltere için ajanlık yapan Sergey'in Rusya tarafından zehirlendiğini iddia ederken Rusya ise bunun İngiltere tarafından tezgahlandığını söyledi. İngiltere saldırının gerçekleştiği 4 Mart'tan beri Salisbury kentini abluka altına alırken, MI6 ajanları, polis teşkilatı ve özel kuvvet askerlerinden oluşan 2 bin kişilik bir ekip sürekli olarak şehirde faaliyet gösterdi.
Son olarak ajanın evi, zehirlendiği gün gittiği pub, restoran, alışveriş merkezi, park, zehirlenmeden etkilenen polisin evi yeniden kimyasal korumalı ekipler tarafından kazılırken Salisbury halkı da isyan etti. Dünyada benzeri bulunmayan Stonhenge gibi turistik bir merkeze sahip şehre yılda 5 milyondan fazla turist geldiği öğrenilirken iki ay içinde bu rakamın yüzde 30'dan fazla azaldığı açıklandı. Salisbury belediyesi bu rakamları doğrularken gelirleri düşen Salisbury halkı da artık çalışmaların sonlandırılması için yetkililere baskı yapmaya başladı.
Ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury'da bir parkta komaya girdi. İngilizler, olayı Rusya'nın yaptığını iddia etti.
Son olarak ajanın evi, zehirlendiği gün gittiği pub, restoran, alışveriş merkezi, park, zehirlenmeden etkilenen polisin evi yeniden kimyasal korumalı ekipler tarafından kazılırken Salisbury halkı da isyan etti. Dünyada benzeri bulunmayan Stonhenge gibi turistik bir merkeze sahip şehre yılda 5 milyondan fazla turist geldiği öğrenilirken iki ay içinde bu rakamın yüzde 30'dan fazla azaldığı açıklandı. Salisbury belediyesi bu rakamları doğrularken gelirleri düşen Salisbury halkı da artık çalışmaların sonlandırılması için yetkililere baskı yapmaya başladı.
Ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury'da bir parkta komaya girdi. İngilizler, olayı Rusya'nın yaptığını iddia etti.
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