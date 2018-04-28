;
Yol Durumu
  1. Avukat abla hırsız kardeşini ele verdi
  2. Karısını öldüren koca yakalandı

Eşi tutuklandı

Eşi tutuklandı
İstanbul Bahçelievler'de İngilizce öğretmenliği yapan İmren Kandemir (27) göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Eski eşi polis memuru B.T. (27) gözaltına alındı. Şüpheli B.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, genç kadının intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma devam ederken B.T. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen polis memeru tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Etiketler: ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar