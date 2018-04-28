Eşi tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de İngilizce öğretmenliği yapan İmren Kandemir (27) göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Eski eşi polis memuru B.T. (27) gözaltına alındı. Şüpheli B.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, genç kadının intihar ettiği iddia edildi. Soruşturma devam ederken B.T. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen polis memeru tutuklandı.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
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