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Dayan Ada

11 yaşındaki Ada, nadir görülen ölümcül bir hastalığa yakalandı. Küçük kız, karnındaki tümörleri ‘’ diye tanımladı.

Dayan Ada
Ankara'da 3 yaşında kitap okumayı öğrenen Ada Ceylin Demir (11), 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın karnında, cihazlarla bile zor görülen tümörler saptandı. "Desmoplastik" adı verilen çok nadir bir hastalık, Ada'yı esir aldı. Dünyada 200, 'de ise 4 kişide görülen ölümcül hastalığın pençesine düşen Ada, tümörleri "Canavar" diye tanımladı. 3 ameliyat geçiren ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen Ada, "Hastalığın tedavisi yok. Ölmek istemiyorum" diye ağladı.

Tülay CANBOLAT
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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