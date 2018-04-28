Ankara'da 3 yaşında kitap okumayı öğrenen Ada Ceylin Demir (11), 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın karnında, cihazlarla bile zor görülen tümörler saptandı. "Desmoplastik" adı verilen çok nadir bir hastalık, Ada'yı esir aldı. Dünyada 200, Türkiye'de ise 4 kişide görülen ölümcül hastalığın pençesine düşen Ada, tümörleri "Canavar" diye tanımladı. 3 ameliyat geçiren ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen Ada, "Hastalığın tedavisi yok. Ölmek istemiyorum" diye ağladı.
Tülay CANBOLAT
Tülay CANBOLAT
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