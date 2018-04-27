Allah’ım yardım et

İran'da geçen 11 Mart'ta yaşanan ve uçağın sahibi Hüseyin Başaran'ın kızının da içinde bulunduğu 11 kadının öldüğü Türk jeti kazasında sır perdesi aralandı. Kayıtlara göre TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi jet, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından sonra Sharjah'taki hava trafik kontrol ünitesi uçağın pilotlarına "Tırmanma hızınız neden düşük?" diye sordu. Pilotlar, tırmanma hızlarını artırarak yükselmeye devam etti ve İran hava sahasına girdi.
KABİNDEN ÇIĞLIKLAR GELDİ
Pilotlar, 34 bin feet (10 bin 363 metre) yükseklikte önce 36 bin feet (10 bin 972 metre) yüksekliğe tırmandı. Bir süre 36 bin feette uçan pilotlar, daha sonra 38 bin feet (11 bin 582 metre) yüksekliğe tırmanmak için Tahran Kule'den tekrar izin istedi. Verilen izinden sadece saniyeler sonra uçak 37 bin 200 feet yüksekliğe ulaştığında pilotlar heyecanlı bir ses tonuyla "Arıza nedeniyle tekrar 34 bin feet'e alçalma" talep etti. Uçağın kontrolü kaptan pilot Beril Gebeş'teydi. Tırmanma sırasında kokpitte Gebeş'in bulunduğu sol taraftaki hız göstergesi yükseldi. Sağında oturan ikinci pilot Melike Kuvvet'in hız göstergesi ise normaldi. Normalde tırmanışta süratin sabit veya düşmesi gerekirdi. Havacılıkta "unreliable airspeed" olarak adlandırılan hızla ilgili farklılık nedeniyle pilotlar durumu anlamaya çalıştı. Uçağın süratinin artmasını önlemek için Gebeş, lövyeyi çekerek tırmanma kumandası verdi. Ancak uçağın gerçek sürati düşüyordu. Bu nedenle uçak havada tutunamadı (stall olmak) ve hızla irtifa kaybedip düştü. Halen cenazesi aranan kaptan pilot Beril Gebeş, uçağı havada tutabilmek için son ana kadar mücadele etti ancak sonuç alamadı. Uçağın kabininden en son "Allah'ım bize yardım et" çığlıkları ve Gebeş'in uçağı tutabilmek için çaba sarf ederken kabine yönelik sorunu çözmeye çalıştığına dair ifadeleri duyuldu.
Uçağın enkazının bulunduğu alanda kokpitte pilot Beril Gebeş'in oturduğu sol koltuğun ve yine Gebeş'e ait olduğu tahmin edilen ceketin parçaları bulundu. Aynı noktada bir taş üzerindeki kan ve saç örnekleri DNA testi için inceleniyor.
Düşen jetin enkazına ilk giden, Dorak Anari Köyü'nden Ismail Jahanbakshi'ydi. Jahanbakshi "Alevler nedeniyle jetin yakınına gidemedik. Uçağın parçaları 1 kilometre etrafa dağılmış. Gebeş'in cenazesini aramayı sürdüreceğim" dedi.
ÖNÜNDEKİ UÇAK ANLATIYOR
Jetin kule ile yaptığı konuşmaları duyan yolcu uçağının pilotu olayı şöyle rapor etti: 13.17'de Dubai'den kalktık. Biz 34 bin feet tırmanmak için izin aldığımızda TC-TRB bizim 18.5 kilometre önümüzde ve sağ tarafımızdaydı. Ancak biz onların söylediği hızdan daha düşük olmamıza rağmen onları yakaladık, geçtik. Hızlarını muhafaza edemediler. Biz tırmanırken TC-TRB'nin pilotu heyecanlı ve paniğe kapılmış bir ses tonu ile arıza olduğunu söyledi. Bu sırada uçağın irtifası hızla düştü. Tahran durumun normal olup olmadığını sorduğunda bir çığlık duyduk. Bu Türk uçağından gelen son sözler oldu.
CEVDET ÖZDEMİR
KABİNDEN ÇIĞLIKLAR GELDİ
Pilotlar, 34 bin feet (10 bin 363 metre) yükseklikte önce 36 bin feet (10 bin 972 metre) yüksekliğe tırmandı. Bir süre 36 bin feette uçan pilotlar, daha sonra 38 bin feet (11 bin 582 metre) yüksekliğe tırmanmak için Tahran Kule'den tekrar izin istedi. Verilen izinden sadece saniyeler sonra uçak 37 bin 200 feet yüksekliğe ulaştığında pilotlar heyecanlı bir ses tonuyla "Arıza nedeniyle tekrar 34 bin feet'e alçalma" talep etti. Uçağın kontrolü kaptan pilot Beril Gebeş'teydi. Tırmanma sırasında kokpitte Gebeş'in bulunduğu sol taraftaki hız göstergesi yükseldi. Sağında oturan ikinci pilot Melike Kuvvet'in hız göstergesi ise normaldi. Normalde tırmanışta süratin sabit veya düşmesi gerekirdi. Havacılıkta "unreliable airspeed" olarak adlandırılan hızla ilgili farklılık nedeniyle pilotlar durumu anlamaya çalıştı. Uçağın süratinin artmasını önlemek için Gebeş, lövyeyi çekerek tırmanma kumandası verdi. Ancak uçağın gerçek sürati düşüyordu. Bu nedenle uçak havada tutunamadı (stall olmak) ve hızla irtifa kaybedip düştü. Halen cenazesi aranan kaptan pilot Beril Gebeş, uçağı havada tutabilmek için son ana kadar mücadele etti ancak sonuç alamadı. Uçağın kabininden en son "Allah'ım bize yardım et" çığlıkları ve Gebeş'in uçağı tutabilmek için çaba sarf ederken kabine yönelik sorunu çözmeye çalıştığına dair ifadeleri duyuldu.
Uçağın enkazının bulunduğu alanda kokpitte pilot Beril Gebeş'in oturduğu sol koltuğun ve yine Gebeş'e ait olduğu tahmin edilen ceketin parçaları bulundu. Aynı noktada bir taş üzerindeki kan ve saç örnekleri DNA testi için inceleniyor.
Düşen jetin enkazına ilk giden, Dorak Anari Köyü'nden Ismail Jahanbakshi'ydi. Jahanbakshi "Alevler nedeniyle jetin yakınına gidemedik. Uçağın parçaları 1 kilometre etrafa dağılmış. Gebeş'in cenazesini aramayı sürdüreceğim" dedi.
ÖNÜNDEKİ UÇAK ANLATIYOR
Jetin kule ile yaptığı konuşmaları duyan yolcu uçağının pilotu olayı şöyle rapor etti: 13.17'de Dubai'den kalktık. Biz 34 bin feet tırmanmak için izin aldığımızda TC-TRB bizim 18.5 kilometre önümüzde ve sağ tarafımızdaydı. Ancak biz onların söylediği hızdan daha düşük olmamıza rağmen onları yakaladık, geçtik. Hızlarını muhafaza edemediler. Biz tırmanırken TC-TRB'nin pilotu heyecanlı ve paniğe kapılmış bir ses tonu ile arıza olduğunu söyledi. Bu sırada uçağın irtifası hızla düştü. Tahran durumun normal olup olmadığını sorduğunda bir çığlık duyduk. Bu Türk uçağından gelen son sözler oldu.
CEVDET ÖZDEMİR
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