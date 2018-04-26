Babamın siyasi mirası işgal altında

Erbakan Vakfı Başkanı da olan Fatih Erbakan, Erbakan ailesinin yıllardır Saadet Partisi'nden dışlandığını ve ödül töreni dahil parti programlarına davet edilmediklerini söyledi. Erbakan, şöyle devam etti: "Tamamen siyasi manevra için Erbakan Hoca'nın adını kullanan, fakat Erbakan Hoca'nın çizgisiyle uyuşmayan acayip bir hale geldiler. Bir yandan da Erbakan Hoca'nın ismi üzerinden prim yapıp kendilerine zemin oluşturmaya çalışan, on tane insanı milletvekili yapacağız diye acayip bir duruma düştüler. 7 senedir Erbakan Hoca'nın sevenlerini, samimi insanları partiden attılar, kıyım yaptılar."Fatih Erbakan, şözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Türkiye'de seçim sath-ı mailine girildiği bir dönemde 'Erbakan Ödülleri' ile Erbakan'ca duruş görüntüsü sergilenmeye çalışılması büyük ölçüde Saadet Partisi yönetiminin Erbakan çizgisinden uzaklaştığı gerçeğinin üzerini örtmeye yönelik bir adımdan ibarettir. Parti içi birliği ve kardeşliği koruyamayan ve bu konuda büyük bir erozyona sebep olan Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ismi üzerinden diğer partiler nezdinde kuvvet elde etmeye çalışması içinde bulundukları çelişkiler zincirine yeni bir halka eklemekten öteye gidememektedir."

Erbakan, şöyle devam etti: "Bu adımlarındaki asıl amaç; parti yönetimi olarak Milli Görüş'ün odak noktalarından uzaklaşmalarını maskeleyebilmektir. Buna karşılık, çıkar birlikteliği ile bir şekilde milletvekili olabilme arzusu ile Milli Görüş çizgisine uymayan her türlü ittifak arayışı ile her yolu mübah gören anlayışın Milli Görüş camiası nezdinde kabul görmesi asla mümkün değildir." ERBAKAN VAKFI SAPMADIFatih Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: "Kurulduğu günden bugüne kadar Milli Görüş çizgisinden ve Erbakan Hocamızın istikametinden hiçbir sapma göstermeyen Erbakan Vakfı olarak, ülkemizin ve milletimizin yaşamakta olduğu bu kritik günlerde son derece önemli bu bilgilendirmeyi yapmayı bir görev addediyoruz." (Yeniakit)