;
Yol Durumu
  1. PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

Milyonlarca aboneye müjde! Açma-Kapama ücreti tarih oluyor

28 Nisan'da yürürlüğe girecek olan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği ile birlikte bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden artık ücret alınmayacak.

Milyonlarca aboneye müjde! O ücret tarih oluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 28 Nisan'da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin yürürlüğe gireceğini belirterek, düzenlemeyle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını bildirdi.

  • 26 Nisan 2018, Perşembe 12:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar