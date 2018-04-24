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'nın kemiklerini sızlattılar!

’dan ve müslümanlardan nefret eden, 28 Şubat’ın en önemli figürlerinden birisi olan ’ın Erbakan Ödülleri törenine çağrılması büyük tepki çekti. Gecede tepki çeken bir diğer olay ise 'a medya ödülü verilmesi oldu

Erbakan Hocanın kemiklerini sızlattılar!

Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katıldı. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.

NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERE KİN KUSMUŞTU!

İslam düşmanı Sözcü yazarı 'ın Ana Haber sunduğu dönemde namaz kılan çocukları hedef alan haberler yaptığı biliniyordu. Dündar "Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kalıyor. Başlarında öğretmenleriyle saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir okulun öğrencileri. Kimi caminin içini giriyor kimi avluda bekliyor. Yere halılar seriliyor takkeler takılıyor" diyerek ibadet özgürlüğüne karşı kinini açıkça kusmuştu.

ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR!

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a 'Çok tehlikeli biri' diye manşet 'a Erbakan Ödülleri'nde Medya dalında ödül verilmesi ve yine bu ödülü yıllarca Müslümanlara düşmanlık eden Uğur Dündar'ın vermesi büyük tepkiye yol açtı

İŞTE O ALÇAK MANŞET!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ!

'nın kemiklerini sızlatacak cinste olan bu ödül törenine sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte onlardan bazıları;

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  • 24 Nisan 2018, Salı 22:57
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