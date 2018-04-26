Seçim tarihi yaklaşırken partilerin de milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu. İşte hangi parti milletvekilliği için ne kadar ücret istiyor?
Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?
24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekilliği adaylığı süreci de başladı. Peki ama milletvekili nasıl olunur? Milletvekilliği için aranan şartlar nelerdir? Milletvekilliği başvuru ücretleri ne kadar? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...
Etiketler: Devlet Bahçeli , AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , MHP , CHP
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