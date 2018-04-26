Ali Cengiz oyunu

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27), Türkiye'nin en genç sahtekarı olarak hafızalara kazındı. "Çiftlik Bank" oyunuyla insanları kandırdı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırdı. Sahtekar topladığı paralarla Uruguay'a kaçtı. Skandalla ilgili soruşturma sürerken, Aydın başta olmak üzere 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, İstanbul Maltepe'de yakalandı.
(Cudi Cumhur Yurdakul)
AMERİKAN VATANDAŞIYDI
Yurdakul, firari Aydın'ın akıl hocasını ele verdi. Eski bir TV yapımcısı Cengiz Samur'un, Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve Aydın'dan sonra 'ikinci adam' pozisyonunda olduğunu bildirdi. Kendisini Samur'un işe aldığını vurgulayan Yurdakul, "Bursa merkezli Çiftlik Bilgi İşlem Ltd.'nin de Müdürü Cengiz Samur idi. Beni işe alan kişi oydu. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul'a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti" dedi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Ergün de Samur'un Aydın'ın akıl hocası olduğunu söyledi.
(Cengiz Samur)
(Cudi Cumhur Yurdakul)
AMERİKAN VATANDAŞIYDI
Yurdakul, firari Aydın'ın akıl hocasını ele verdi. Eski bir TV yapımcısı Cengiz Samur'un, Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve Aydın'dan sonra 'ikinci adam' pozisyonunda olduğunu bildirdi. Kendisini Samur'un işe aldığını vurgulayan Yurdakul, "Bursa merkezli Çiftlik Bilgi İşlem Ltd.'nin de Müdürü Cengiz Samur idi. Beni işe alan kişi oydu. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul'a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti" dedi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Ergün de Samur'un Aydın'ın akıl hocası olduğunu söyledi.
(Cengiz Samur)
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