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'da büyük !

'in ilçesinin karşısında bulunan 'nin kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir meydana geldi. Nusaybin'de de korkuya neden olan patlamanın 'nin nda meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kamışlıda büyük patlama!

, saat 21.30 sıralarında 'nin kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu kentinde, meydana geldi.

NUSAYBİN'DEN DE DUYULDU
'in ilçesinin karşısında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Kamışlı'da meydana gelen patlama, tarafında da korkuya neden oldu.

GÖKYÜZÜNE DOĞRU ALEV TOPU YÜKSELDİ
Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOSUNUN PATLADIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Mardin'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG'ye ait bir nda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi.

Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 01:03
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