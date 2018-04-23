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Yıldırım: Yalana karşı çok titizim

'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan , yalana asla müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Yıldırım: Yalana karşı çok titizim

, Meclis 'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi. Başbakan Yıldırım, 'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de "Yersen" ifadesini kullandı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 20:09
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