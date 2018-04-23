Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi. Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de "Yersen" ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım: Yalana karşı çok titizim
23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, yalana asla müsamaha göstermeyeceğini belirtti.
Etiketler: Binali Yıldırım , 23 Nisan Resepsiyonu , Başbakan , CHP , Provokasyon
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