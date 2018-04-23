Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

"GENEL KURUL'DA YAŞANANLAR REZALET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclis'ten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.