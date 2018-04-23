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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yaşanan gerginliğe ilişkin, "'da yaşananlar rezalet" dedi.

Erdoğan: Genel Kurulda yaşananlar rezalet

Cumhurbaşkanı , 'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan daki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

"GENEL KURUL'DA YAŞANANLAR REZALET"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclis'ten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili tarafından resmi törenle uğurlandı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 15:44
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