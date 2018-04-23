;
Yol Durumu
  1. Türkiye'den Almanya'ya seçim notası

'dan 'ye !

, ’li ’in “Binali Yıldırım 15 temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” şeklindeki sözlerine cevap verdi. Yıldırım, "O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakan'ı uçaklara, "alçakları vurun demiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırımdan CHPye sert tepki!

, Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.

"ALÇAKLARI VURUN..."
O geçenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakan'ı uçaklara "alçakları vurun" demiştir, Bu mücadeleyi yapmıştır" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 15:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar