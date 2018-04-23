Başbakan Binali Yıldırım, Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.
"ALÇAKLARI VURUN..."
O geçenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakan'ı uçaklara "alçakları vurun" demiştir, Bu mücadeleyi yapmıştır" dedi.
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