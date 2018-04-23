MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu

TBMM'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı.
Resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meral Akşener'in adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Bunu bize sormayın bizim adayımız belli" yanıtını verdi.
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