Polise 5 yıl

Kadın meslektaşını vuran polis, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay geçen yıl 19 Temmuz'da Antalya'da meydana geldi. Polis memuru Ümran Yetişgen (28), meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Polis memuru Said Şahin'in (24) evine eşya bırakmaya gitti. Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet etmeye başladı. Şahin, temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken silah bir anda ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
HEDEF ALARAK VURDU
Yunus Y., serbest bırakılırken, Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, Yunus Y.'nin hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Şahin, son kez hakim karşısına çıktı. Karar için ara veren mahkeme heyeti, Şahin'i, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum etti. Bu sırada anne Elif Yetişgen fenalaşarak bayıldı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HEDEF ALARAK VURDU
Yunus Y., serbest bırakılırken, Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, Yunus Y.'nin hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Şahin, son kez hakim karşısına çıktı. Karar için ara veren mahkeme heyeti, Şahin'i, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum etti. Bu sırada anne Elif Yetişgen fenalaşarak bayıldı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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