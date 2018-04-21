YSK seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan 2017 nüfus bilgilerini kullanacak.
Seçimde aday olacaklar için son tarih açıklandı
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan'a kadar verecek
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