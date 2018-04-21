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Seçimde aday olacaklar için son tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan'a kadar verecek

Erken seçimde kritik tarih açıklandı!
YSK seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan 2017 nüfus bilgilerini kullanacak.
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 22:29
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