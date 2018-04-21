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Elektrik çarptı

Elektrik çarptı
TOKAT'ta tatilden dönen Osman Öztaş (54), evinin kapısını açtığında pis bir kokuyla karşılaştı. Pis kokunun buzdolabından kaynaklandığını anladı. Ödemediği elektrik faturası nedeniyle elektriğin kesilmesi sonucu buzluktaki gıdaların eriyerek çözüldüğünü gören Öztaş, mağdur olduğunu söyleyerek tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. 500 lira tazminat kazandı. Ancak Öztaş, mağduriyetinin daha fazla olduğunu söyleyerek olayı yargıya taşıdı. , "Geçen yıl 9. ayın 18'inde elektriğimiz kesilmiş. Biz evde yoktuk. 9. ayın 20'sinde oğlum faturayı yatırdı. 1 ay sonra korkunç manzarayla karşılaştık. Polis çağırarak rapor tutturduk. 3 bin lira zarara uğradığımı yazdılar. Tüketici hakem heyetine başvurduk. 500 lira bedel biçtiklerine şok oldum. Dava açacağım" dedi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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