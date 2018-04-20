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’da ’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Terörle Mücadele Şubesince yakalanan 21 örgüt üyesinin, terör örgütü ’nın sözde gençlik kolları olarak gösterilen ’ya mensup oldukları öğrenildi.

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü 'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi () adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TEM ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:57
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