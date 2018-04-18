Avrupa Birliği, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığı ifade edildi.

"HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK"

Türkiye hakkında hazırlanan en küstah rapor özelliğini taşıyan kağıt parçalarına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Bakan, raporda halkın iradesine saygısızlık ediliğini vurguladı.

MUHASEBECİ KENAN KONUŞTU

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi. Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınan, o saldırıda teröristlerden korktuğu için kendini 'Muhasebeci Kenan' diye tanıttığı, sonradan 'kahraman' gibi şov yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Türkiye için bir son olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "AB müzakere sürecinin başladığından bu yana en sert rapor. Bu rapor, bu hükümetle bir şey olmayacağına ilişkin rapordur" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET DEĞİL HIYANET PARTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem CHP'ye hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye saldıran, PKK, FETÖ başta olmak dünyadaki tüm ülkelerle aynı safta olduğunu belirterek "CHP bu zat eliyle hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi olma konumuna sürüklenmektedir" demişti