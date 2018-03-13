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''ın hesabı şaştı

olarak da bilinen 'nin Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında fena madara oldu. Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan hakkında iddialarda bulunan Yılmaz, gelen sorular karşısında ise dut yemiş bülbüle döndü.

Muhasebeci Kenanın hesabı şaştı

Genel Başkan Yardımcısı , konuk olduğu programda 'ın faaliyetleri için 'harcama' imasında bulundu. Devletin verdiği uçakla önce Kurultaya ardından referandum programına gitmemesi gerektiğini öne süren Yılmaz, Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın yanıtlarına cevap veremedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARABASI SORUSU ŞOKA SOKTU
Salih Yılmaz, 'Kılıçdaroğlu da kurultaya devletin verdiği araçla gitmiyor mu?' diye sorunca, 'bizim genel başkanın öyle bir şeyi yok, verdiler' yanıtını aldı.

CEP TELEFONU KİMİN?
Yayında cep telefonununa da bakan Öztürk Yılmaz, kendisine yöneltilen 'devletin cep telefonu hattını kullanıyorsunuz değil mi?' sorusuna da 'bu milletvekiline verilen hak' yanıtı verdi.

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  • 13 Mart 2018, Salı 16:41
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