CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri için 'harcama' imasında bulundu. Devletin verdiği uçakla önce Kurultaya ardından referandum programına gitmemesi gerektiğini öne süren Yılmaz, Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın yanıtlarına cevap veremedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARABASI SORUSU ŞOKA SOKTU

Salih Yılmaz, 'Kılıçdaroğlu da kurultaya devletin verdiği araçla gitmiyor mu?' diye sorunca, 'bizim genel başkanın öyle bir şeyi yok, verdiler' yanıtını aldı.

CEP TELEFONU KİMİN?

Yayında cep telefonununa da bakan Öztürk Yılmaz, kendisine yöneltilen 'devletin cep telefonu hattını kullanıyorsunuz değil mi?' sorusuna da 'bu milletvekiline verilen hak' yanıtı verdi.