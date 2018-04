Milletin seçimi

dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yaptı. 30 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Erken seçim in 24 Haziran 'da yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır" dedi. Bu kararın ardından gözler Yüksek Öğretim Kurumu'na çevrildi. Zira 24 Haziran tarihinde üniversitesi sınavı gerçekleştirilecekti. YÖK, erken seçim kararı nedeniyle sınavın 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.Ardından "Şimdi ne olacak" sorusu gündeme geldi. Buna göre Türkiye, ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. TBMM 'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'ye ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçecek.Erdoğan ve erken seçimi gündeme getiren MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.Bahçeli, seçim ile ilgili ilk açıklamayı twitter'dan yaptı: Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur. YSK Başkanı Sadi Güven, "Şu anda da seçim için hazırlığımız tamam, bugün itibariyle seçim takviminin hazırlıklarına başladık. Sürecin işletilmesi konusundan süre sorunu yoktur" dedi. Güven, Meclis'ten yasanın çıkmasının ardından, takvimi açıklayacaklarını söyledi. AK Parti ve MHP, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasına ilişkin teklifi dün akşam TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin altına ilk imzayı Başbakan Yıldırım attı.Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçime ilişkin bir açıklama yaptı. Sürecin hemen başlayacağını vurguladı. Yıldırım, "Memleketin işlerinin durmaması, konunun ülkenin gündeminden biran önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için, memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi, güzel bir tarihtir" dedi. Yıldırım, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı sorusuna da "Karar Yüksek Seçim Kurulu'nun. Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır" diye konuştu.Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından iş dünyasından birçok yorum geldi. İşte iş dünyasının erken seçim yorumları:Hep söylüyoruz Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır.: İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye'nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu kararla bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak. 24 Haziran tarihi yerinde bir karar olmuştur.Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belirsizlik sona erdi.Yabancı basın da erken seçim kararını son dakika olarak duyurdu. Alman Bild gazetesi, haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı" başlığını attı. CNN International, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı aldığını açıkladı" ifadeleri kullanıldı. İngiliz The Guardian "Erdoğan, Türkiye'yi 24 Haziran'da seçime götürüyor" ifadelerini kullanırken, "Yeni sistemin bir an önce devreye sokulması isteniyor" bilgisi paylaşıldı. Hollanda medyasından De Telegraaf "Türkler önümüzdeki yaz sandık başına gidiyor' başlığını attı.Kararın Meclis'te 276 oyla onanması şart.AK Parti+MHP'nin sandalye sayısı 352. Erken seçimin önünde engel görünmüyor.YSK, seçime girecek partileri belirleyecek. Adayları ilan edecek.Millet ilk defa Cumhurbaşkanı ve vekilleri birlikte seçmek üzere sandığa gidecek.TBMM'deki partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Dışarıdan aday olabilmek için 100 bin imza gerekiyor.İlk turda yüzde 50+1 alan olmazsa en çok oya sahip iki aday 2. tura kalacak.Seçime katılacak partilere 547.6 milyon lira Hazine yardımı yapılacak.