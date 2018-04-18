Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Türkiye'de gözlerin çevrildiği Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki 'erken seçim' zirvesi 14.00 sularında sona erdi. MHP lideri Bahçeli görüşme sonrasında açıklama yapmadan partisinin genel merkezine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kritik zirvenin ardından erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli basın mensupları Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.



15 TEMMUZ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.



YENİ SİSTEME GEÇİŞ ACİLİYET OLMUŞTUR

Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur.



SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE YAPILACAK

Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. ​YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak.

YILDIRIM DA KÜLLİYE'YE GİTTİ

Devlet Bahçeli'nin ardından Başbakan Binali Yıldırım da Erdoğan ile görüşmek üzere Külliye'ye gitti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019'a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018'de erken seçimçağrısı gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da kulisler harketlendi. CHP ise Bahçeli'nin çağrısına hemen cevap vererek, "Hodri meydan" çıkışıyla erken seçim kararına destek mesajı verdi.







BAHÇELİ MHP BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kritik görüşmenin ardından MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.







ANKARA'DA TRAFİK HIZLANDI

Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli'nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.









"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacan görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahayetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

28'inde İzmir, 6 Mayıs İstanbul kongremiz var diyen Ünal, "Bütün kongreler bitince büyük kongremizi yapacağız. Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok." dedi.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI HALİNE GELDİ, YAPMA"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine yanıt veren Ünal, "Bunlar toplum içinde gazeteci, polis vs olarak var mıydı, var. Bunların finans, medya organlarına, yargı ayağına harekete geçince CHP delil mi var diyordu. Bunlar toplumda gazeteci, polis, öğretmen, bankacı olarak dolaşıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın bunlar paralel demesiyle biz mücadeleye başladık. Devletin bir eylemde bulunması için bir belge olması gerekiyor. 17-25 ile birlikte ortaya çıkınca biz bunlarla savaşa başladık. Biz bunları en nihayetinde 15 Temmuz'da bunları def ettik mi, ettik. 15 Temmuz kontrollü darbe diyen kim, sensin. 20 Temmuz'a darbe diyen kim, CHP. Türkiye'ye yatırımcı gelmez diyorsun, Türkiye ile uğraşma. Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanı haline geldin, yapma. Daha önceki ceberrut devlet anlayışı yüzünden bunlar bu kadar gizlenebildiler dedim. Beni bilen bilir, benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi de bilen bilir. Benimle ilgili zamanında bürokrat havuzu oluşturdular diye haber yaptılar bunlar. Sabah kalkıyorum hakaret, akşam yatıyorum hakaret. Türkiye kutuplaşmasın diyorsun. Söylemini öyle şiddetlendirip hakaret ediyor ki, cevap veriyoruz. Bana, Cumhurbaşkanımıza parmak sallama hakkını sana kim veriyor? İnsanların özel hayatına müdahale etme hakkını sana kim veriyor? Militanlar dediği kişiler bunu alkışlıyor, bu da başlıyor hakarete. " şeklinde konuştu.

'BİR YIL' KURALI YOK

Meclis'in 26 Ağustos, ya da üzerinde uzlaşılacak başka bir tarihte seçime gitmesi için erken seçim kararı alınması yeterli. Özellikle ittifak düzenlemesi başta olmak üzere bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine dönük yapılacak yasal düzenlemeler için "yapılacak düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" hükmü geçerli olmayacak. Çünkü 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliği maddeleri arasına, bu kuralın işletilmeyeceğine yönelik geçici madde konulmuştu.