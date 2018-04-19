Erken seçim önergesi oy birliğiyle onaylandı

Erken seçim tasarısı Anayasa Komisyonu'nda onaylandı. Yarın Genel Kurul'da oylanacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen 'erken seçim' zirvesi sonrası son dakika açıklamalarda bulunarak erken seçim tarihini duyurmuştu.



AK Parti Grup Başkanı ve Başkan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulmuştu. Önergeyi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a vermişti.