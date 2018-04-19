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Yol Durumu
  1. Erken seçim önergesi onaylandı
  2. AK Parti'den MHP'ye sürpriz ziyaret

, seçim stratejisi için toplandı

Kemal , 'nın bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak açıklamalarının ardından kurmaylarını strateji için topladı. Buna göre Kılıçdaroğlu ya adayı olacak, ya da milletvekili adayı olacak ama birini kaybettiğinde diğerini kazanamayacak.

CHPde erken seçim paniği

, dün 24 Haziran 2018 tarihinde kararı aldıklarını açıkladıktan sonra siyaset gündemi hareketli saatler yaşıyor.

UYUM YASALARININ DETAYLARI BELLİ OLDU
'nde toplantı yapan vekiller Cumhurbaşkanlığı sistemi ve erken seçimle ilgili yasalarını görüştü. Bu toplantının ardından açıklama yapan AK PartiSiyasi ve Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı açıklama yaptı.

Yazıcı, bir kişinin kaç farklı aday olabileceği hakkında ise: "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU ACİL TOPLANTIYA GİRDİ
Hayati Yazıcı'nın bu açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , seçim stretejisiyle ilgili kurmaylarıyla bir araya geldi.

Anlaşılan o ki: Kılıçdaroğlu'nun önünde iki yol var; ya cumhurbaşkanı adayı olacak, ya da milletvekili adayı olacak ama birini kaybettiğinde diğerini kazanamayacak.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 20:30
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