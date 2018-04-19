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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik temaslarda bulundu...

KAZAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDRAHMANOV'U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

HULUSİ AKAR'IN KABULÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI CAFERİ'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Talat 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 40 dakika sürdü.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 20:53
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