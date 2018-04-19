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komisyonu teklifi için toplanıyor

lerin yenilenmesine ilişkin önergenin, 48 saat geçmeden Komisyonunda görüşülmesine ilişkin Grup önerisi kabul edildi. Genel Kurul yarın ve 23 Nisan Pazartesi günü yapılacak özel birleşimin ardından da çalışmalarına devam edecek.

Erken seçim teklifi yarın TBMMde

Genel Kurulunda, ile 'nin ortak verdiği Genel inin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 15:56
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