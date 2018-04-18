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YSK: Seçime her türlü hazırız

YSK Başkanı Sadi Güven erken seçim kararının ardından açıklama yaptı. Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" dedi

YSK: Seçime her türlü hazırız

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibari ile seçim takvimi hazırlıkları başladı. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından sıkıntı yoktur" dedi.

Güven sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek."

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 19:06
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