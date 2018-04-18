Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin erken seçim tarihini açıkladıktan kısa bir sonra kişisel Twitter adresinden AK Parti'nin kurumsal Twiiter adresini takip etmeye başladı.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.
Sosyal medyada dikkati çeken bu takibin ardından çok sayıda kullanıcı hem Erdoğan'ın hem AK Parti'nin hesabını takibe aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12,8 milyon takipçisi varken, AK Parti'nin kurumsal Twitter adresinde ise 1,44 milyon takipçisi bulunuyor.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.
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