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, 'yi takip etmeye başladı

, Türkiye'nin 24 Haziran 2018'de e gideceğini açıkladıktan dakikalar sonra Twitter adresinde de yeni bir adım attı. Erdoğan, kişisel hesabından 'nin kurumsal Twitter adresini takip etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan dikkat çeken takip
Cumhurbaşkanı 'ın, Türkiye'nin tarihini açıkladıktan kısa bir sonra kişisel Twitter adresinden 'nin kurumsal Twiiter adresini takip etmeye başladı.

Sosyal medyada dikkati çeken bu takibin ardından çok sayıda kullanıcı hem Erdoğan'ın hem AK Parti'nin hesabını takibe aldı.

'ın 12,8 milyon takipçisi varken, AK Parti'nin kurumsal Twitter adresinde ise 1,44 milyon takipçisi bulunuyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 18:57
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